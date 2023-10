Letemannskapene avsluttet søket etter at det ble funnet en død person i området der det ble søkt etter en syv år gammel gutt i Vigeland i Lindesnes. Kort tid senere ble det bekreftet at det var den savnede Torjus Seland (7).

Foreldrene til syvåringen, som ble funnet død etter en omfattende leteaksjon, er stolte over viljestyrken og evnen til å holde ut selv om han var helt alene.

– Familien er enormt imponert og stolte av Torjus, av alt det han presterte siden han forsvant fra sin familie på søndag til han ble funnet på tirsdag. Han fant den beste plassen å ta en hvil den natten sier venn av og talsperson for familien, Fredrik Nuland Fedog, til TV 2.

Syv år gamle Torjus Seland ble funnet under en stor steinhelle tirsdag ettermiddag, to dager etter at han forsvant. Familien hadde vært på en jakttur da gutten forsvant.

– Den var nærmest som en naturlig gapahuk

Det var 7 år gamle Torjus Seland som tirsdag ble funnet omkommet i Lindesnes. Bildet er frigitt av politiet i samråd med de pårørende. Foto: Privat / NTB

Da han ble funnet hadde han gått om lag tre kilometer til fots i svært krevende terreng.

– Den var nærmest som en naturlig gapahuk, sier driftsenhetsleder Bernt Mushom i Agder politidistrikt til NRK om plassen der gutten lå da en hundepatrulje sporet ham opp.

Til tross for helikoptersøk med varmesøkende kamera, klarte ikke letemannskapene å finne den savnede gutten. Ifølge politiet var var steinhellen han lå under trolig årsaken til at han ikke ble funnet.

Søkte natt og dag



Den vesle gutten hadde søkt tilflukt der for å søke ly for natten, men våknet aldri opp igjen.

– Omstendighetene rundt funnet av Torjus, og funn ved obduksjonen, taler ifølge obdusenten for at døden skyldtes nedkjøling (hypotermi), sa driftsenhetsleder Bernt Mushom i Agder politidistrikt.

Hundrevis av frivillige deltok i leteaksjonen, som omtales som den største på mange år. Letingen pågikk natt og dag, og det var lenge håp om å finne gutten i live.

Men været var kjølig, ned mot null grader, og gutten hadde ingen varmekilder tilgjengelig.

Varsler evaluering: – Dette møter vi med ydmykhet og full åpenhet

Politiet har opplyst at leteaksjonen skal evalueres av Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

– Evalueringen vil forhåpentligvis gi et helhetlig svar på hvorfor vi ikke klarte å finne Torjus før det var for sent. Vi håper alle kjenner på en lav terskel på å komme med sine innspill, erfaringer og tilbakemeldinger. Dette møter vi med ydmykhet og full åpenhet, sier Mushom.

Han sier politiet er helt trygg på at alle involverte har gjort sitt beste ut ifra den kunnskapen de har hatt til enhver tid under søket.

I dette området foregikk søket etter sju-åringen som kom bort fra familien sin. På Flightradar24 ser man hvordan redningshelikopteret SAR Queen søkte ved 19-tiden mandag.

– Hunder er særlig effektive i startfasen av aksjonen

Noen av deltagerne i leteaksjonen har stilt spørsmål ved hvorfor de ikke fikk tillatelse til å ta seg inn i området hvor gutten senere ble funnet. Søket ble imidlertid utvidet etter at deler av leteområdet var gjennomsøkt og klarert.

ABC Nyheter har spurt Norske Redningshunder, som deltok i letingen, om hvor tidlig hundene ble sluppet for å spore opp gutten.

– Hunder er særlig effektive i startfasen av aksjonen. De er selvstendige søksressurser som på egenhånd løser tildelte oppdrag. De kan også styrkes ved å sette de sammen med eksempelvis kjentmann eller helsepersonell, forteller beredskapsansvarlig i avdeling Agder i Norske Redningshunder, Per Kristian Askland.

– Søk med løs hund er den vanligste søksformen

Han sier at hundeekvipasjer er en av primærressursene som brukes under søk etter savnede på land. Hundeekvipasjer består av en fører og en hund.

Norske Redningshunder har en avtale med politiet om ikke å uttale seg om detaljer rundt spesifikke oppdrag.

– En hundeekvipasje vil kunne søke med både hunden løs og i line. Dette er en vurdering hundefører selv gjør på bakgrunn av terreng, vind og oppdraget. Selv om hunden søker løs, er det fortsatt i tett samarbeid med hundefører. Søk med løs hund er den vanligste søksformen for våre ekvipasjer, forklarer Askland.

– Blant de mest effektive søksressursene

Norske Redningshunder deltok med flere hunder under letingen etter Torjus. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Hvor stor er sannsynligheten for å bli funnet av hund sammenlignet med for eksempel helikopter med varmesøkende kamera, manngard, viltkamera eller droner?

– Det er vanskelig å gi noe eksakt svar på effektivitet til de ulike søksressursene. En hundeekvipasje er blant de mest effektive søksressursene under gode forhold, men her er det mange variabler. De ulike ressursene har sine styrker og svakheter, og disse må jobbe sammen for å få høyest mulig sannsynlighet for funn, understreker han.

– Han skjønte at han gikk feil

Til tross for den bunnløse sorgen etter tapet av sin egen sønn, er familien svært takknemlig for den enorme innsatsen som ble lagt ned for å finne Torjus. De er også imponert over at sønnen mobiliserte alt han hadde, og gjorde alt riktig, underveis, midt i all fortvilelsen over ikke å finne familien.

– De er veldig stolte av at han gikk i motsatt retning fra der man gjorde brillefunnet. Han skjønte at han gikk feil, og gikk så i rett himmelretning, men bommet på dalføret. Det endte opp med at han gikk dobbelt så langt det han hadde trengt, dersom han hadde truffet riktig dal, forteller familiens talsperson.

Det er opprettet en såkalt Spleis på Facebook, en innsamlingsaksjon til inntekt for familien. Hittil er det samlet inn over 2,6 millioner kroner.

– Evig takknemlig for all innsats



Familien retter en dypfølt takk til alle som deltok i letingen. Både Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Speidernes beredskapsgruppe, Norske Redningshunder og hundrevis av frivillige stilte opp.

– Det har kommet meldinger om at noen kanskje har følt seg oversett, men sånn er det bare. Sånn er det i alle situasjoner. Familien deler absolutt ikke denne kritikken i det hele tatt, sier Fredrik Nuland Fedog til VG.

Faren hadde deltatt i flere leteaksjoner



Faren har selv vært i Sivilforsvaret, og han har flere ganger vært med å lete etter savnede.

– Han vet hvilke ressurser som blir iverksatt når det trykkes på den store, røde knappen. Familien er evig takknemlige for all innsats som ble lagt ned, sier Fredrik Nuland Fedog til Aftenposten.

Torjus Seland bisettes i Lyngdal kirke førstkommende torsdag. Begravelsen vil også videooverføres til lokaler i nærheten, slik at flest mulig kan delta.