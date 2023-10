Kun én ny statsråd eier aksjer – i skotsk ølbryggeri

NTB

Bare én av de nye statsrådene i Støre-regjeringen eier aksjer: klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Han eier to aksjer i skotsk øl.

– Disse fikk jeg i 30-årsgave fra en kamerat, skriver Eriksen i en kommentar til E24 om aksjene han eier i det skotske bryggeriet Brewdog.

Eriksen og hans fire ferske statsrådskolleger har alle fått følgende tre valg dersom de eier aksjer: selge, fryse eller sette ut forvaltningen av dem.

Verken digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap), kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap), fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) eller kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) har rapportert inn at de eier aksjer, får avisen opplyst av deres respektive departementer.

På spørsmål om de nye statsrådenes nærstående har måttet gjøre endringer med eventuelle aksjer som følge av utnevnelsene, er svaret fra de fleste departementene nei.

Kommunal- og distriktsdepartementet opplyser at Tung kjenner til sine nærståendes økonomiske interesser slik at hun løpende kan vurdere sin egen habilitet. Nordtuns departement Nærings- og fiskeridepartementet understreker at «alle nye politikere er blitt bedt om å skaffe seg kunnskap om ektefelle/samboers eierskap slik at politikeren er i stand til å selv vurdere sin habilitet».

Både Tung og Nordtun har trukket seg fra styreverv de hadde før de tiltrådte som statsråder. Departementene vil ikke opplyse om hvilke verv det dreier seg om.