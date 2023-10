2500 strømkunder på Sørlandet er fortsatt uten strøm etter uværet

NTB

Ved 6-tiden søndag morgen var fortsatt 2500 strømkunder på Sørlandet strømløse etter uværet som herjet fredag og lørdag.

Et oversiktskart hos Agder Energi viser at det søndag morgen fortsatt er mange som ikke har fått tilbake strømmen etter uværet som de siste dagene herjet på Sørlandet.

Uværet startet for alvor fredag ettermiddag med vind som etter hvert kom opp i full storm i styrke, kombinert med enda kraftigere vindkast – først i Agder og lørdag også i Rogaland og deler av Hordaland.

Lørdag morgen var det godt over 20.000 strømkunder som ikke hadde strøm. Etter at uværet ga seg ut over lørdagen, har antallet strømløse kunder sunket – men søndag morgen er det fremdeles rundt 2500 strømkunder som manglet strøm.