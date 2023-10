Brann i uthus ved sykehjem på Østre Toten slukket

NTB

En beboer ved Østre Toten sykehjem ble sjekket av ambulanse etter at det natt til søndag brant i et uthus ved sykehjemmet.

Politiet melder at brannen ble meldt inn like før klokken 3 natt til søndag. Det var en periode fare for spredning, men det var ikke behov for evakuering.

Klokken 3.30 var brannen slukket og spredningsfaren over. Da var også uthuset nedbrent.

– En beboer på sykehjemmet er sjekket av ambulanse, skriver politiet i Innlandet på X.

Brannårsaken er ikke kjent. Det var kun uthuset som ble skadd av bygningsmassen.