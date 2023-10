Tre skadd etter ulykke i Birkenes - bil tok fyr

NTB

Tre personer er fraktet til legevakt og sykehus for sjekk etter en trafikkulykke i Birkenes i Agder natt til søndag. Bilen begynte å brenne etter ulykken.

Til Fædrelandsvennen opplyser politiet at de involverte har fortalt at de fikk vannplaning før de kjørte ut. Bilen fortsatte ut på et jorde der den tok fyr. I bilen satt det fem personer.

– Det ser heldigvis ikke ut til å være alvorlig med tanke på personskade, sier operasjonsleder Knut Odde.

På X opplyser politiet at to personer er kjørt til legevakt for sjekk, mens en person er fraktet til sykehus for sjekk og eventuell behandling. Politiet har tatt beslag i førerkortet til bilføreren.

Nødetatene rykket ut til ulykken klokken 0.39. En halv time senere ble det meldt at brannen i bilen var slukket.