To bønder tiltalt for å ha kastrert minst 250 lam uten bedøvelse

To menn er tiltalt for å ha kastrert værlam uten bedøvelse. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

To menn fra Rogaland er tiltalt for grov vold mot dyr etter at de mellom 2017 og 2021 skal ha kastrert minst 250 værlam uten bedøvelse.