Sykehjem i Lillesand uten strøm – må fyre med ved

NTB

Et sykehjem i Lillesand er uten strøm som følge av uværet og må derfor fyre med ved. Mobilnettet er også nede flere steder på Sørlandet.

– Strømmen er nede på sykehjemmet i Høvåg, men de fyrer med ved. Har gassoppvarming og ingen respiratorpasienter. Karakteriseres som krevende, men ikke kritisk, skriver beredskapssjef Tom Helge Vik Tollefsrud ved Sørlandet sykehus i et referat fra fylkesberedskapsrådet i Agder lørdag formiddag.

Uværet som har herjet, har ført til at rundt 21.000 strømkunder i 10-tiden var uten strøm. I 12-tiden var tallet på strømløse husstander nede i drøye 17.000.

– Hendelsen har blitt mer ekstrem enn ventet, og skadeomfanget ligner på ekstremværet Knut i 2018, fastslår rådet.

Kan ikke hjelpe enkeltkunder

På beredskapsmøtet kom blant annet netteieren Glitre, teleselskapene, Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og nødetatene med rapporter om skader og arbeidet som gjøres for å trygge innbyggerne.

Rundt hundre personer deltok på det digitale møtet, skriver Fædrelandsvennen.

Netteieren Glitre opplyser at de gjennom natten har hatt store utfordringer langs kysten, men det er også blitt mer strømutfall i Indre Agder på grunn av vindretningen og vegetasjon som faller ned på linjene. Glitre har derfor etablert rød beredskap lørdag. Enkelte områder har vært uten strøm i lang tid.

– 20–30 prioriterte abonnenter er uten strøm, men Glitre har ikke kapasitet til å gå og hjelpe enkeltkunder. De må jobbe på høyspentnivå. Dette har fått konsekvenser i Lillesand hvor Høvåg sykehjem har vært uten strøm i lengre tid, fastslås det.

– Ikke fare for liv og helse

Ordfører Einar Holmer-Hoven i Lillesand sier det ikke er fare for liv og helse, og han avdramatiserer situasjonen ved Høvåg sykehjem overfor Agderposten.

– Det er ikke fare for liv eller helse i det hele tatt, så vi ble jo litt overrasket over de mange henvendelsene fra mediene nå, sier Holmer-Hoven til avisen.

Han sier vedfyringen kun er et supplement til nødaggregatene.

– Men så er jo det litt hyggelig med vedfyring også da. Og jeg har også hørt rykter om at beboerne skal få pizza til middag i dag, så det er en fin ting, legger han til.

Mobilutfall kan bli kritisk

Mobildekningen er nede eller redusert i flere områder, men det vurderes ikke å være noen samfunnskritiske funksjoner i disse områdene. Det pekes på at utfall i nedre deler av Byglandsfjord og Hægeland er særlig kritisk da det ikke er overlappende dekning her.

– Enkelte master går på reservestrøm, så Sørlandet sykehus (SSHF) er nødt til å forberede seg på Ekom-hendelser (elektrisk kommunikasjon) over hele Agder, skriver fylkesberedskapsrådet.

Beredskapssjef Sigurd Paulsen i Kristiansand kommune sier den største bekymringen er om basestasjoner går helt tom for strøm. Da må folk i det aktuelle området kommunisere på andre måter.

– Alle er i en eller annen form for beredskap. Det vi frykter, er at flere basestasjoner som har vært uten strøm og er over på batteridrift, vil gå tom. Da slutter mobilnettet å virke, sier Paulsen.

Basestasjonene har en batterikapasitet på to-fire timer, og Telenor sier de ikke får utført retting mens vinden står på som verst.

– Med mindre været endrer seg dramatisk, får vi ikke begynt på feilretting før søndag, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen til Fædrelandsvennen.

Verst i Kristiansand og Lillesand

I 9-tiden lørdag formiddag var vinden på det sterkeste, men Meteorologisk institutt fastslår at det vil ta tid før vinden passerer fylket. Det snør særlig i indre strøk, og snøgrensa ligger på 100–200 meter.

– I indre strøk er nedbøren utelukkende snø. Avtakende nedbør utover kveld og natt gjør at farevarselet som omhandler snø, sannsynligvis kortes ned og avsluttes allerede i kveld, skriver Tollefsrud.

Det er området Kristiansand og Lillesand som ser ut til å være mest berørt av uværet. Beredskapsrådet skriver at nødsentralene og særlig operasjonssentralen til Agder-politiet har fått mange meldinger om skader på bygg og trær som har veltet. For Statens vegvesens veitrafikksentral har det også vært en travel natt.