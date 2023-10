NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 21. oktober.

Utenriksministeren reiser til Kairo

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) deltar lørdag på toppmøtet for ledere fra land i Midtøsten og vestlige land.

Har deltar også på et møte med tittelen «Framtida til den palestinske sak». Representanter fra land i Midtøsten og de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd er blant de inviterte.

Landsstyremøte i Rødt

Landsstyret skal blant annet bestemme sted og dato for ekstraordinært landsmøte i 2024.

Der skal man velge ny leder og nestleder. Tidligere partileder Bjørnar Moxnes trakk seg i sommer etter et mye omtalt solbrilletyveri og Marie Sneve Martinussen rykket opp som leder. Martinussen holder tale lørdag.

Sharif vender tilbake til Pakistan

Pakistans tidligere statsminister Nawaz Sharif ventes å vende hjem lørdag.

Sharif dro til utlandet etter å ha blitt dømt til flere års fengsel for korrupsjon i 2018. Han skal i retten 24. oktober.

Støttemarkering for Gaza

På Eidsvolls plass foran Stortinget arrangeres det lørdag ettermiddag en markering som ønsker å vise solidaritet med sivile og krigsofre i Gaza.

4137 mennesker er drept i israelske luftangrep mot Gazastripen, og over 13.000 er såret siden 7. oktober, ifølge Gazas helsemyndigheter. Minst 1524 av de drepte er barn og 1000 kvinner, ifølge de palestinske myndighetene.

Lørdag morgen har det fortsatt ikke kommet meldinger om at de 20 lastebilene med nødhjelp har fått passere over grensa i sør. Egypt sa fredag at de har åpnet grenseovergangen, og det er håp om at de siste formalitetene kommer på plass det neste døgnet for at sårt tiltrengt vann, mat og medisiner kan sendes inn til Gaza.

Haaland og Ødegaard tilbake i klubbdrakt

Den engelske Premier League starter opp igjen etter landslagspausen. Erling Braut Haalands Manchester City spiller hjemme mot Brighton, mens det blir lokaloppgjør for Martin Ødegaard når Arsenal møter Chelsea på bortebane.

I Norge spilles det to kamper i eliteserien. Bodø/Glimt møter Sandefjord i Bodø, mens Brann har hjemmebane mot Molde.

Finaler i curling-VM

Norges lag i curling-VM for blandede lag vant fredag kveld sin kvartfinale mot Latvia i VM i Aberdeen med 8-5. Norge er dermed klar for semifinalespill.

Lørdag spilles både semifinaler (10.30) og finale (15.30) i turneringen. Norge møter den noe ferske curlingnasjonen Spania i semifinalen. I den andre kampen spiller Sverige mot Canada.