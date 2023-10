Skal samle inn millioner til barn i krig – men ikke til barna i Gaza

TV-aksjonen 2023:

En ung gutt blir reddet ut fra en bygning rammet av israelsk bombardement i Khan Yunis, sør på Gaza 19. oktober 2023. Tusenvis av mennesker, både israelere og palestinere, er døde etter at konflikten mellom Israel og Hamas blusset opp da militante fra Hamas tok seg inn i Israel 7. oktober. Det dødelige angrepet førte til at Israel erklærte krig mot Hamas i Gaza, enklaven der nær halvparten av innbyggerne er barn.

Under «årets viktigste søndagstur», den NRK-sendte TV-aksjonen, skal Redd Barna samle inn penger for å hjelpe barn i krig og konflikt. Men pengene vil ikke nå barna i den mest prekære humanitær krisen akkurat nå. – Et dilemma, sier Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Det pågår en krig, med en enorm humanitær krise, i et område der nesten halvparten av befolkningen er barn. Og denne helga skal Norges største dugnad, tv-aksjonen, gå av stabelen, der de innsamlede midlene skal brukes på at barn i krig kan leke og lære.

Men pengene som samles inn skal ikke brukes til å hjelpe barna i Gaza.

– Dette er et dilemma. Fordi det som utspiller seg i Gaza og Israel nå er hjerteskjærende – og en påminnelse om at barn alt for ofte står midt i skuddlinjen, som uskyldige ofre for de voksnes krigføring, sier Gunvor Knag Fylkesnes, Redd Barnas Direktør for politikk og kommunikasjon.

Ville inkludere Gaza – fikk nei

Hun forteller at TV-aksjon-søknaden ble sendt inn til NRK for et og et halvt år siden.

– Vurderingen vi gjorde den gang handlet om at vi ønsket å løfte de glemte krisene, land som har underfinansiering og hvor det trengs langsiktig støtte fra oss. Da ble Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge valgt. Så blusset denne krigen mellom Hamas og Israel opp nå. Vi undersøkte om vi kunne inkludere den i årets tv-aksjon. Men Innsamlingsrådet, som bestemmer hvem som skal få TV-aksjonen, mente det var viktig å holde på det opprinnelige formålet for årets aksjon, som inkluderer flere glemte kriser, sier Knag Fylkesnes.

– Men hva, konkret, er årsaken til at pengene som samles inn på søndag ikke også vil nå barn i det mange vil karakterisere som den mest prekære krisen i verden akkurat nå?

– Fordi TV-aksjonen er veldig nøye utarbeidet; budsjett, hvilke typer aktiviteter vi skal gjennomføre, hvilke barn vi skal nå, risikovurderinger, og så videre. Vi har prøvd å se på muligheter for å inkludere Gaza, men det er altså ikke mulig i henhold til reglementet for TV-aksjonen. Men vi har fått en forsikring fra Innsamlingsrådet om at dersom det kommer inn mer enn budsjettert, så kan vi sende en søknad om å få bruke disse pengene i Gaza, sier Knag Fylkesnes.

Slik skal Redd Barna bruke pengene fra TV-aksjonen: Årets store tv-dugnad går til å hjelpe barn fanget i konflikter, konkret til Redd Barnas prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge. Slik vil organisasjonen prioritere å hjelpe i de ulike landene: Ukraina: Barn her har tilbrakt i snitt 920 timer i tilfluktsrom, ifølge Redd Barna som i dag er til stede med nødhjelpsrespons for å møte umiddelbare behov som tilgang på mat, vann og trygge oppholdssteder for barn. Med midlene fra TV-aksjonen skal Redd Barna bl.a gjenåpne skoler og jobbe for at krigende parter ikke bomber eller bruker skoler som en del av krigføringen. Syria: En syrisk 12-åring har levd hele livet med krig og konflikt, ifølge Redd Barna som har bred tilstedeværelse i det konfliktherjede landet. Med midlene fra TV-aksjonen vil organisasjonen hjelpe barn med å bearbeide vonde opplevelser gjennom blant annet samtaler, kunst og lek, jobbe for at barn får komme tilbake til skolen og sørge for at alvorlig underernærte barn får behandling og oppfølging. Bangladesh: Nær 800 000 fra rohingya-minoriteten har krysset grensen fra Myanmar til det som har blitt verdens største flyktningleir i Bangladesh. Mer enn halvparten av rohingyaer på flukt er barn. Med innsamlede midler skal Redd Barna bistå med barnevennlige aktiviteter og hjelp til å bearbeide vonde opplevelser, sørge for at flere får utdanning og veilede lærere om hvordan de støtter barn i krise. Sør-Sudan: Krig og økonomisk kollaps har tvunget mange familier på flukt, og enda flere har mistet livsgrunnlaget, ifølge Redd Barna. Med innsamlede midler fra TV-aksjonen vil organisasjonen blant annet jobbe for å gjenforene barn med sine familier, gi helsehjelp til sårbare barn, og veilede familier, skoler og lokalsamfunn i hvordan de kan hjelpe barn til å bearbeide vonde opplevelser. DR Kongo: Barna her er fanget i en av de mest kompliserte og langvarige humanitære krisene i verden, hvor barn bl.a er brukt som soldater, ifølge Redd Barna. Med midlene fra TV-aksjonen vil organisasjonen blant annet bidra til å gjøre det trygt å gå til og være på skolen, gjenforene bortførte barn med sine familier og reintegrere dem i samfunnet. Kilde: Redd Barna

Redd Barna kan ikke opplyse hva som er budsjettert innsamling for 2023, altså hvor mye som må samles inn for at organisasjonen kan søke om å få bruke noen av pengene i Gaza. Men basert på tidligere års innsamlingsresultat ( 2022 = 291 millioner, 2021 = 262 millioner, 2020 = 239 millioner; journ.anm) skal givergleden være relativt stor for at noen av midlene fra årets aksjon når den lille enklaven ved Middelhavet.

Har egne landingssider for Gaza

Med pengene som samles inn håper Redd Barna «å gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære – og leve i fred». Organisasjonen vil blant annet bruke innsamlede midler til å gi barn i konfliktområder mulighet til skolegang, til å støtte tidligere barnesoldater, og til å hjelpe barn til å håndtere vonde opplevelser, samt skape trygge lekeområder.

Gunvor Knag Fylkesnes forteller at den svært krevende humanitære situasjonen i Israel og Palestina også vil være tema i søndagens tv-sending.

– Noe annet ville naturligvis være helt feil, sier hun.

Knag Fylkesnes forteller også at Redd Barna, som en rekke andre norske organisasjoner, har opprettet egne nettsider for innsamling til Gaza.

– Vi kan ikke markedsføre den på grunn av fredningstiden for TV-aksjonen, men på landingssiden vi har opprettet kan folk gå inn å gi penger til Redd Barnas arbeid i Gaza.

– Fredningstiden?

– Alle norske organisasjoner har en enighet om å ikke drive med markedsføring de siste to ukene før TV-aksjonen – slik at den får så mye oppmerksomhet som mulig, og at det uansett hvilken organisasjon som har TV-aksjonen ikke skal pågå mange konkurrerende innsamlinger akkurat disse dagene, forklarer hun.

– Unntaket er akutte humanitære kriser, som den i Gaza nå, og derfor kan andre organisasjoner nå samle inn penger til sitt arbeid i Gaza. For vår del har vi ett innsamlingsfokus nå, og det er naturlig nok TV-aksjonen.

– Årets viktigste søndagstur

– Sett med «markedsføringsbriller» er vel temaet for årets tv-aksjon «La barn leve i fred» ganske optimalt. Tror du situasjonen i Gaza vil bidra til en rekordinnsamling?

– Vi skulle selvfølgelig vært denne krisen foruten. Men jeg tror man får mye større forståelse for hvor hardt barn rammes av krig når man følger nyhetene om det som utspiller seg i Israel og Palestina nå. Jeg håper mange velger å ta årets viktigste søndagstur i solidaritet med barn rammet av krig og konflikt, sier hun.

Knag Fylkesnes påpeker det som skjer i Gaza er helt forferdelig, men sier at det samtidig er viktig å synliggjøre at lignende hendelser skjer også i andre land.

– Det som skjer i Gaza og Israel gjør ikke de andre konfliktene mindre katastrofale. Så med årets TV-aksjon skal vi klare å ha fokus på ulike konflikter der barn blir utsatt for grove overgrep. Slik at flere barn skal få leke, lære og leve i fred.

– Redd Barna kommer til å drive hjelpearbeid i Gaza, selv om ikke TV-aksjon-pengene kan brukes i det arbeidet. Hva frykter du blir konsekvensene av konflikten for barna i Gaza?

– Konsekvensene vil være enorme, både fysisk og psykisk. Denne konflikten har allerede hatt veldig negativ innvirkning på barn. En undersøkelse vi gjorde i fjor viste at fire av fem barn på Gaza lider av depresjon, frykt og sorg. Det er en tragedie uten sidestykke at så mange barn nå har mistet livet, både i Gaza og Israel, og at langt flere har blitt skadet. Barn får ikke den behandlingen de trenger, sykehus og skoler blir bombet, og det vil ta lang tid å komme tilbake til noe som kan ligne en normalitet etter dette. Det barn trenger nå er umiddelbar våpenhvile, tilgang til humanitær hjelp og ikke minst hjelp til å bearbeide de mange vonde opplevelsene, sier Knag Fylkesnes.

