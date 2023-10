Bil kjørte av veien i minst 160 kilometer i timen – nå er sjåføren dømt til fengsel

NTB

Sjåføren og passasjeren ble alvorlig skadd da en BMW kjørte av veien på E6 i Trondheim i fjor sommer. Nå er sjåføren dømt til fengsel.

Ifølge dommen hadde bilen en hastighet på minst 160 kilometer i timen da den kjørte av veien ved avkjøringsfeltet mot Ikea ved Leangen i Trondheim natt til 5. juni i fjor.

Bilen hoppet og snurret flere ganger rundt før den til slutt landet på hjulene.

«Fra første sporavsetning til bilens sluttposisjon er det ca. 169 meter.», står det i beskrivelsen fra Statens vegvesen som Trøndelag tingrett har lagt til grunn i dommen.

Den nå 20 år gamle mannlige sjåføren og kompisen som satt i passasjersetet, var begge bevisstløse da politiet ankom stedet, og hadde pådratt seg alvorlige skader i utforkjøringen.

Undersøkelser av sjåførens mobiltelefon viste at sjåføren akselererte fra i underkant av 100 kilometer i timen til 190 kilometer i timen i sekundene før ulykken.

På grunn av en viss usikkerhet rundt målingen legger de likevel til grunn ulykkesrapportens konklusjon om at hastigheten var på minst 160 kilometer i timen.

Da saken gikk i tingretten mandag denne uken, erkjente mannen seg skyldig. Han hadde kun hatt lappen i rundt fem måneder da ulykken skjedde.

I retten forklarte kameraten at han har vært på flere kjøreturer med sjåføren. Der sa han at «tiltalte likte å «dra på» ekstra, og at han har vært ganske godt over fartsgrensa.».

Trøndelag tingrett dømmer mannen til 50 dager fengsel, hvorav 29 dager gjøres betinget. I tillegg fradømmes han førerkortet i 25 måneder.