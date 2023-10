Uværet herjer i Agder – flere trær har veltet

NTB

Fredag ettermiddag og kveld har det blitt meldt om flere trær som har veltet som følge av den kraftige vinden som herjer i Agder. Ingen personer er meldt skadd.

Litt over klokken 13 meldte Agder-politiet på X at et tre hadde falt over strømledninger i Vågsbygd i Kristiansand.

Deretter meldte de klokken 15.42 at de hadde fått flere meldinger om et tre som hang over en ledning ved Revesandveien i Arendal.

Klokken 17.39 meldte politiet at de hadde fått melding om et tre på privat grunn som har falt over tak, flere biler og en serveringsvogn på Møvig i Kristiansand.

Litt over klokken 18 ble det også meldt at et tre hadde veltet ut i veien og truffet en bil i Arendal. Føreren kom uskadd fra hendelsen, men treet falt over noen strømførende ledninger, og brannvesenet måtte bistå med å fjerne det.

Det er sendt ut oransje farevarsel for lokalt svært kraftige vindkast i deler av Agder og indre strøk av Rogaland og Hordaland. På kysten av Agder og i fjellet er det ventet full storm.