Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han var inhabil da en venn av ham fikk midlertidige lederstillinger i departementet.

– Det gjelder en venn av meg – ikke en nær venn. Vi ble kjent med hverandre gjennom en felles nær venn. Som følge av det omgås vi sosialt. Det kan være 17. mai-feiringer, nyttårsfeiringer og hytteturer, sier Vestre til E24.

Han forbereder seg på å få settestatsråd for ansettelsessaker knyttet til sin venn Hege Sandvik, skriver avisen.

– Alt som skjer i departementet, er mitt ansvar. I denne saken har det skjedd feil. Det er uheldig, sier Vestre i en pressemelding fra regjeringen.

Sandvik har vært ansatt i departementet siden 2014.

Ble ikke informert

Da Vestre ble næringsminister, informerte den ansatte sine nærmeste ledere om vennskapet.

Vestres venn har fungert i midlertidige lederstillinger av en viss varighet. Det har skjedd ved tre anledninger mens Vestre har vært statsråd.

* Hun fungerte som avdelingsdirektør i seksjon for IKT, forenkling og tjenestenæringer fra 10. januar 2022 til 18. mai 2022.

* Hun ble konstituert som avdelingsdirektør i mineralseksjonen for perioden 12. september 2022 til 11. mars 2023.

* Konstitueringen i denne stillingen ble forlenget fra 12. mars til 12. september i år.

En tidslinje i Vestre-saken Tidslinje over vennens arbeidsperioder i departementet og informasjon gitt til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet. * 24. september 2014: Starter i Nærings- og fiskeridepartementet. * Fra 2015: Fungerer som avdelingsdirektør i kortere og lengre perioder i Nærings- og fiskeridepartementet. * 14. oktober 2021: Jan Christian Vestre tiltrer som næringsminister, og embetsverket ble gjort kjent med vennskapet. * 10. januar 2022 – 18. mai 2022: Fungerer som avdelingsdirektør etter en administrativ beslutning. * 12. september 2022 – 11. mars 2023: Konstituert som avdelingsdirektør etter en administrativ beslutning. * 12. mars 2023 -12. september 2023: Konstitueringen blir forlenget etter en administrativ beslutning. * 1. august 2023: Jobb som avdelingsdirektør lyses ut. * 22. august 2023: Søknadsfristen går ut. * 24. august 2023: Ekspedisjonssjef i avdelingen løfter problemstilling om habilitet. * 1. oktober: Vestre mottar habilitetsvurdering og blir kjent med at medarbeider har søkt stillingen. Han konkluderer med at han er inhabil eller nær grensen til inhabil i denne saken. * 3. oktober 2023: Anmodning om settestatsråd sendes Statsministerens kontor. * 5. oktober 2023: Vestre blir informert om tidligere administrative beslutninger knyttet til midlertidige lederstillinger. * 14. oktober 2023: Vestre legger til grunn at han var inhabil eller nær grensen til inhabil i spørsmål knyttet til midlertidige lederstillinger. * 14. oktober 2023. Vestre orienterer statsministeren om saken. * 20. oktober 2023. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth oppnevnes som settestatsråd. Samme dag offentliggjøres opplysningene i saken.

Vestre ble gjort oppmerksom på dette 5. oktober, forteller han til E24.

Selv om embetsverket var kjent med at statsråden og den ansatte er venner, ble statsråden ikke informert om beslutningen, slik at han fikk mulighet til å vurdere sin habilitet. Lederne som forberedte beslutningene, var informert om vennskapet og mente det ikke var til hinder for de midlertidige lederstillingene.

– Da jeg tiltrådte forsikret jeg meg om at embetsverket var kjent med vennskapet. Jeg burde også bedt om en egen samtale med departementsråden om det, sier Vestre.

Støre: – Det er uheldig

Han opplyste statsminister Jonas Gahr Støre om habilitetssaken lørdag 14. oktober.

Støre sier at næringsministeren har snakket med ham om saken.

– Det var riktig at han ba om å få en settestatsråd da denne saken havnet på hans bord. Han kan ikke behandle en sak som berører en venn som han er inhabil overfor. Det har tidligere skjedd feil i denne saken, og det er uheldig. Jan Christian er åpen om det som har skjedd, og med en gang saken havnet på hans bord ba han om settestatsråd for å sikre at denne saken blir håndtert på en ryddig måte, skriver Støre i en e-post til E24.

– Kan bli aktuelt å be om mer utfyllende redegjørelse

Vikarierende saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Sofie Høgestøl (V), sier de vil se nærmere på Jan Christians Vestres (Ap) habilitetssak.

Sofie Høgestøl (V) sier det er alvorlig at enda en statsråd kan bli en del av en kontrollsak. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

Høgestøl er saksordfører mens Grunde Almeland er i Angola med Stortingets delegasjon til møte i IPU, den interparlamentariske union.

– Tirsdag er det nytt møte i kontrollkomiteen, og jeg legger til grunn at komiteen her vil vurdere den informasjonen Vestre nå har oversendt komiteen. Her vil det kunne være aktuelt å be om en noe mer utfyllende redegjørelse, eller komme med mer konkrete spørsmål, sier Høgestøl til NTB.

Hun sier videre at komiteens kontrollsaker består av mange alvorlige saker.

– Det vil tilføre saken ytterligere alvorlighet at enda en statsråd og nestleder i regjeringsparti kan bli del av en kontrollsak. Det er viktig for tilliten til demokratiet at folk kan stole på at Stortinget kontrollkomite får nødvendige detaljer på bordet, sier Høgestøl.