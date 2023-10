Kiel-fergen kan bli flyttet til Vippetangen

Kiel-fergen Color Magic på vei inn Oslofjorden. En samlokalisering på Vippetangen innebærer at Color Line flyttes fra Hjortnes, som dermed frigjør det store Filipstad-området vest for Aker Brygge til bolig- og byutvikling. Foto: Paul Kleiven / NTB

NTB

Samlokalisering av Kiel-fergen og danskebåten på Vippetangen i Oslo vil lønne seg samfunnsøkonomisk og gi bedre klimaregnskap, viser ny utredning.

– Fjordbyen vinner på at fergene samles på Vippetangen, sier plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn, Espen Dag Rydland, i en pressemelding.

Samfunnsøkonomisk analyse og Asplan Viak har gjennomført to utredninger for Oslo Havn. Et alternativ for samlokalisering av utenlandsfergene var Kongshavn sørøst i Oslo. Det alternativet kommer dårligere ut i begge rapportene.

– Det estimeres opp mot 19 ganger høyere utslipp dersom Kongshavn blir lokasjon for ny fergeterminal, sier Heidi Neilson, seksjonsleder for Plan- og miljø i Oslo Havn.

Om Color Line og DFDS samles på Vippetangen, vil reisende til eller fra Danmark og Tyskland ha gangavstand til alle attraksjonene i Bjørvika, Kvadraturen og Oslo sentrum. De får også kort avstand til Oslo S og ferden videre til resten av landet.

En samlokalisering på Vippetangen innebærer at Color Line flyttes fra Hjortnes, som dermed frigjør det store Filipstad-området vest for Aker brygge til bolig- og byutvikling.

Beslutningen om plassering av ny fergeterminal, vil til slutt bli tatt av bystyret i Oslo.