Morten Ramm mistet førerkortet

Your browser doesn't support HTML5 video.

Komiker Morten Ramm (45) må klare seg uten lappen i seks måneder.

Morten Ramm har fått åtte prikker, og dermed er han fratatt førerkortet. Det kommer frem i fredagens episode av VG-podkasten «Enkel servering».

Tre av prikkene skal Ramm ha fått etter å ha meldt seg selv til politiet.

Det er podkastkollega Ole Soo som avslører Ramm i fredagens podkast. Soo forteller at Ramm har blitt tatt for å ha kjørt i 74 km/t i 60-sonen, og at det resulterte i den åttende prikken.

Ramm må klare seg uten lappen i seks måneder.

– De andre er også fart. E18 og Kirkeveien blant annet. Alle i kategorien marginal. Tre av prikkene er bruk av mobil, hvor jeg meldte meg selv, kun for å være morsom på Instagram. Og da hadde jeg høyttaler i bilen, så mobilen brukte jeg bare som en rekvisitt for å vise at det var en telefonsamtale, skriver Ramm i en tekstmelding til VG.

Morten Ramm har fått åtte prikker. Dermed er han fratatt førerkortet i seks måneder. Les mer Lukk

I fjor publiserte Ramm en video på Instagram hvor han holdt telefonen i hånda under en samtale, samtidig som han kjørte en bil. I kommentarfeltet påpekte flere lovbruddet og Ramm valgte å anmelde seg selv.

Noen uker senere fikk han svar fra politiet i Oslo: tre prikker og 7000 kroner i bot. Nå sier Ramm til VG at han angrer på at han anmeldte seg selv.