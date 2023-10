Kjerkol mener fastlegeordningen er på bedringens vei: – Trenden har snudd

NTB

For første gang på mange år, peker pilene i riktig retning for fastlegeordningen, mener helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Men 220.000 står ennå uten fastlege.

– Vi har klart å snu trenden. Men vi har ikke tenkt å gi oss før dette er en varig endring, sier Kjerkol til NTB.

Hun mener at regjeringen er på vei til å fikse fastlegeordningen, og viser fram disse tallene:

– Vi fikk 167 flere fastleger fra januar til oktober i år. Det er fem ganger så kraftig økning som i 2021, sier Kjerkol.

– Så langt i år har 43.000 flere innbyggere fått fastlege, legger hun til.

Tallene er hentet fra Helsedirektoratets siste statusrapport for allmennlegetjenesten, som ble lagt fram fredag.

Stabil mengde utenfor

Statusrapporten viser også at 220.000 innbyggere fortsatt står uten fastlege.

– Det har økt litt, men langt ifra like mye som tidligere. Og det ser ut til å flate ut, sier Kjerkol.

Hun minner om at denne utviklingen skjer til tross for at Norge har tatt imot 58.000 ukrainske flyktninger på to år. Bare i år har antallet innbyggere med rett på fastlege økt med 51.000, ifølge rapporten.

– Jeg er veldig glad for at vi har tatt imot ukrainere på flukt. Vi har blant annet tatt imot nesten 28.000 ukrainere så langt i 2023, og det er også en del av bakgrunnen for tallene, sier helseministeren.

Avblåser ikke krisen

Kjerkol vil likevel ikke avblåse krisen i fastlegeordningen.

Problemene har vært mange. Det har blant annet vært mangel på fastleger, spesielt i distriktene, høy arbeidsbelastning og krevende økonomi for legene.

– For dem som ikke har fastlege er det en fortvilt situasjon. Vi vet at dette er en veldig god måte å organisere på som andre land misunner oss, sier Kjerkol.

Hun sier at ekspertutvalget for fastlegeordningen har gitt regjeringen mye kunnskap om en komplisert ordning, som de nå skal jobbe videre med.

– Målet er at alle innbyggere skal ha en fastlege som følger dem opp over tid, sier Kjerkol.

Utfordringer i distriktene

Helseministeren vedgår at det fortsatt er en del utfordringer i distriktene.

– Vi ser forbedringer i alle kommunegrupper. Her vil det kunne være lokale forhold som gjør at noen sliter mer, og andre har lyktes. For de minste kommunene er nok utfordringene større mange steder, sier hun.

Kjerkol viser til at antallet leger med såkalte ALIS-avtaler, så langt har økt med 513 fra i fjor. Dette er stillinger hvor legene får et løp med spesialistutdanning mot at de jobber i distriktene. Ordningen ble styrket med 50 millioner kroner i fjor.

Totalt har regjeringen satt av 690 millioner kroner ekstra til fastlegeordningen i 2023 og har foreslått en styrking på 310 millioner neste år, ifølge Kjerkol.

– Vi gir oss ikke. Men disse tallene er virkelig en tilbakemelding på at grepene vi har tatt, har gitt resultater, sier helseministeren.