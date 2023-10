NTB

Dette er blant de ventede hendelsene fredag 20. oktober.

Toppmøte mellom EU og USA

EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen møter president Joe Biden til toppmøte i Det hvite hus.

Biden er nettopp kommet tilbake etter en reise til Israel der han hadde samtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu om situasjonen.

Gaza-grensen skal åpnes for nødhjelp

Egypt har ifølge USA gått med på å åpne Rafah-grenseovergangen til Gazastripen, i første omgang for rundt 20 lastebiler med humanitær hjelp.

Dette ventes å skje fredag. FN mener det trengs minst 100 lastebiler med nødhjelpsforsyninger daglig for å møte de enorme behovene.

Utviklingsministeren møter norske sivilsamfunnsorganisasjoner

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) møter norske sivilsamfunnsorganisasjoner for å diskutere krisen i Gaza og Israel.

Sent onsdag sa USAs president Joe Biden at Egypt hadde sagt ja til å åpne grensen mellom gaza og Egypt for å slippe gjennom nødhjelp.

Fellesforbundet har landsmøte

Fellesforbundet avholder sitt niende landsmøte med start fredag. Forbundet er LOs største forbund i privat sektor, og det som bestemmes på landsmøtet vil gi marsjordre til forbundet for de neste fire årene.

Blant de temaene som nok vil debatteres kraftig er pensjon og AFP, EØS, og strømkrisen.

Rolling Stones slipper nytt album

Fredag slipper rockelegendene i Rolling Stones sitt nye album «Hackney Diamonds». Singelen «Angry» ble sluppet forrige måned og fikk positiv mottakelse.

Anmeldere har også overveiende vært positive til materialet på selve albumet, som offisielt slippes fredag. Det er det første studioalbumet med nytt materiale siden 2005 fra Stones-gutta, som har holdt på i 61 år.

Norge spiller kvartfinale i curling-VM

Norge vant også torsdag sin kamp i gruppespillet i curling-VM for blandede lag i Aberdeen. Dermed gikk Norge ubeseiret gjennom gruppespillet og skal ut i kvartfinale klokken 19 fredag kveld.

Hvem som blir motstander avgjøres i løpet av fredag formiddag.