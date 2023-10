NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 20. oktober.

Biden: Kan ikke la terrorister som Hamas og tyranner som Putin vinne

I den TV-sendte talen natt til fredag norsk tid sa USAs president at det er avgjørende for USAs sikkerhet at både Ukraina og Israel vinner sine kriger. Han frykter at konflikt og kaos sprer seg både i Midtøsten og resten av verden dersom Putin og Hamas ikke stoppes.

– De representerer ulike typer trusler, men de har en ting til felles: De vil begge komplett tilintetgjøre et demokratisk naboland, sa Joe Biden.

Som varslet, vil Biden nå be Kongressen om et hastevedtak om en hjelpepakke med våpen og annen bistand. Ifølge nyhetsbyrået Reuters' kilde inkluderer den 60 milliarder dollar til Ukraina og 14 milliarder dollar til Israel.

– Dette er en smart investering som kommer til å betale seg for USAs sikkerhet i generasjoner, sa Biden.

Bombetrussel mot St. Olavs hospital i Trondheim

En mann i 40-årene er pågrepet etter at det torsdag kveld ble framsatt en bombetrussel mot St. Olavs hospital i Trondheim. Politiet kom etter kort tid fram til en mistenkt, og det ble gjennomført en aksjon mot en adresse i Trondheim. Her ble en mann i 40-årene pågrepet.

Hva slags trussel det er snakk om, eller hvordan den ble framsatt, ønsker politiet av hensyn til etterforskningen ikke å gå ut med. Den pågrepne mannen sitter i arrest hos politiet og skal forklare seg om hendelsen fredag morgen.

CNN: Usikkert om nødhjelpen får komme inn til Gaza fredag

Sikkerhetsutfordringer og veiarbeid kan forsinke de 20 trailerne med nødhjelp som står klare på grensa mellom Egypt og Gaza, sier en kilde til CNN.

– Jeg hadde ikke veddet penger på at de trailerne kommer seg gjennom i morgen, sa den ikke-navngitte kilden til kanalen sent torsdag.

Kilden, som har kjennskap til diskusjonene mellom Egypt og USA, viser til nødvendig veiarbeid i buffersonen på egyptisk side. I tillegg er det andre detaljer som må løses for å forsikre at denne forsendelsen ikke blir et enkelttilfelle.

Reindriftssamene har satt Fosen-frist

Meklingen om den betente Fosen-saken går mot slutten. Det bekrefter Jon-Andreas Lange, advokat for reindriftseierne på Nord-Fosen, til Klassekampen. Han forventer at det innen kort tid kommer på bordet en løsning som innebærer reparasjon av folkerettsbruddet.

Lange bekrefter at innen kort tid betyr på neste møte, som finner sted i november. Det er over to år siden Høyesterett konkluderte med at konsesjonsvedtaket for vindkraftutbygging var ugyldig.

Travis King siktet for desertering til Nord-Korea

Det amerikanske militæret har siktet soldaten Travis King (23), som løp over grensen til Nord-Korea i sommer, for desertering og en rekke andre forhold.

Hæren har siktet King på åtte punkter etter landets militærrett, melder Reuters.

I juli løp han over grensa til Nord-Korea under en privat utflukt mens han var stasjonert på den amerikanske basen Camp Humphreys i Sør-Korea. Der ble han værende i to måneder før myndighetene fikk avtalt en utlevering.