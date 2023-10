Lege i Agder tiltalt for grovt bedrageri

NTB

En lege i Agder er tiltalt for grovt bedrageri av 1,6 millioner kroner.

Legen tiltales for grovt bedrageri av til sammen 1,6 millioner kroner i rettmessige refusjoner for pasientkonsultasjoner han ikke hadde rett til å kreve refusjoner for, skriver Agderposten.

– Bedrageriet anses som grovt særlig fordi det har voldt betydelig økonomisk skade, men også fordi han har utnyttet sin stilling som lege. Handlingen medførte tilsvarende tap eller fare for tap for Helfo, skriver politiadvokat Per Ørnulv Thorbjørnsen i tiltalen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen og han ser fram til å få opplyst saken i retten, sier advokat Kristina Danielsen til avisen.