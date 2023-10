Norsk kvinne pågrepet i Tyrkia

Utenriksdepartementet bekrefter at en norsk kvinne er pågrepet i Tyrkia.

NTB

En norsk kvinne er pågrepet i Tyrkia. Ifølge tyrkiske medier er hun knyttet til PKK, som Tyrkia anser som en terrororganisasjon.

TV 2 får bekreftet fra Utenriksdepartementet at en norsk borger er pågrepet i Tyrkia.

– Vi er kjent med at en norsk borger er arrestert i Tyrkia. Vi arbeidet med å komme i kontakt med den det gjelder for å tilby konsulær bistand, skriver pressetalsperson Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet i en epost til TV 2.

Den kurdiske gruppen er på EUs terrorliste.

Tyrkiske medier melder at det har vært en storaksjon mot personer som er mistenkt for finansiering av PKK. Nyhetsbyrået Anadolu melder at den norske kvinnen skal være leder av den norske kvinneorganisasjonen til PKK.

Anadolu skriver at kvinnen er mistenkt for å ha overlevert penger til PKK-grupperinger i Nord-Irak.