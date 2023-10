Pris på frossent svinekjøtt kuttes med 25 prosent for ikke å overskride «best før»-dato

NTB

Omsetningsrådet godkjenner en økning i priskutt til 25 prosent på frossent svinekjøtt. Det gjør de for at kjøttet ikke skal overskride «best før»-datoen.

Enkelte kjøttparti på fryselagrene, såkalte reguleringslagre, begynner å nærme seg utgåelsesdatoen. Derfor har Omsetningsrådet gitt grønt lys for å gi større priskutt for svinekjøtt i lagrene, melder Nationen.

Nortura, som er markedsregulator for kjøtt, fikk innvilget søknaden om å øke frysefradraget for svin til inntil 25 prosent priskutt.

I retningslinjene for markedsregulering av kjøtt går det fram at frysefradraget i utgangspunktet ikke skal overstige 15 prosent av engrospris for svin, sau og lam.

Engrosprisen for svin, som omfatter kostnader for inntransport og slakting av dyr, ble nylig satt til 44,90 kroner per kilo for neste halvår. 25 prosent priskutt utgjør dermed litt over 11 kroner per kilo.

Åpningen for å bruke frysefradrag på inntil 25 prosent for svin gjelder fra starten av neste uke fram til siste uken i mars neste år.