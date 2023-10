Jan Thomas åpen om diagnosebekymring

Stylisten og programlederen er åpenhjertig om bekymringene.

Kjendisstylist Jan Thomas er godt kjent for det norske folk. Ikke bare har han gjort en god karriere som stylist og gründer av Jan Thomas Studios i Oslo, men har ofte vært å se på TV-skjermen og har kunnet høres på podkast de siste årene.

Den siste tiden har han vært programleder for jakten på kjærligheten på TV2, der en gruppe bønder ønsker å finne kjærligheten på TV.

Å finne kjærligheten på TV er nok ikke helt ukjent for den kjente stylisten, siden han selv traff kjæresten Harlem Alexander (35) i programmet «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Harlem Alexander er for tiden aktuell i «Skal vi danse» på TV2.

Se video: Jan Thomas om homoterapi: – Du kan ikke kurere noe som ikke er en sykdom:

Klump i brystet

I den nye episoden av podkasten «Jan Thomas og Einar blir venner» forteller den ellers strålende blide programlederen om noe som har tynget den siste tiden. Noe som også med-programleder Einar Tørnquist (41) har vært bekymret over.

– Jeg vet ikke helt hva som har skjedd. I den venstre puppen min, i kjertelen, så har jeg merket at det har vært litt ømt og hovent, uten at jeg har tenkt så fryktelig mye på det, egentlig. Men i brystet mitt, i den kjertelen, så var det en liten klump som begynte å verke, sier Jan Thomas.

Han fortsetter med å si at han måtte operere ut det som var i brystet, og at «klumpen» er blitt sendt til testing.

– Jeg fjernet kjertlene i brystvevet mitt. Nå skal vi se om det er noe. Jeg har hatt det sånn lenge – og man er jo livredd for k-ordet.

Bør ikke være tabu

Jan Thomas forteller til Se og Hør at han frykter kreftdiagnosen og oppfordrer videre alle til å sjekke seg selv, og mener at spesifikt menn ikke tar symptomer på alvor, før det er for sent.

Han forteller at mannehelse er viktig og at det ikke bør være noe tabu å ta en sjekk hos legen.

Videre i podkasten forteller Jan Thomas at han nå venter på svar på prøven, og lover at han skal holde både Tørnquist og lyttere oppdatert.