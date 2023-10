Vitne avhørt i Norge etter at norsk kvinne ble funnet død i Spania

NTB

Etter at en 21 år gammel norsk kvinne i september ble funnet død utenfor Malaga i Spania, har norsk politi avhørt et vitne i Norge.

– Det er gjennomført et vitneavhør i Sørøst politidistrikt. Derfor er det opprettet en undersøkelsessak der, sier Kristin Stavik Moshagen til Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Moshagen er seniorrådgiver i stab for kommunikasjon i Innlandet politidistrikt.

Betegnelsen undersøkelsessak er når politiet foreløpig ikke har nok opplysninger til å avgjøre om man står overfor et saksforhold som bør behandles som en straffesak.

Det er spansk politi som undersøker saken. Både Kripos og politiet har tidligere uttalt at de kun kan gi ut informasjon som spansk politi ber dem gå ut med.

Til GD sier Moshagen at det ikke gjøres noen etterforskningsskritt i Norge.

Ifølge spanske medier ble den norske kvinnen funnet ved et fotgjengerfelt i et boligområde i Torremolinos like utenfor byen Malaga.