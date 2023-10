Ankesak etter Grue-drapet utsatt

NTB

Ankesaken etter at en mann ble dømt til 15 års forvaring for drapet på en kvinne i Grue i mars i fjor, ble utsatt etter en dag i lagmannsretten.

Saken ble utsatt etter at den dømte mannen har endret sin forklaring fra tingretten, skriver Glåmdalen.

Mannen har tidligere hevdet at han var ruset og psykotisk, men under første dag i lagmannsretten, endret han forklaring til at han også var psykotisk uten å ha inntatt rusmidler.

Dette førte til at lagmannsretten ønsket å ta stilling til tilregneligheten til mannen, og det skal foretas nye rettspsykiatriske undersøkelser av ham. Dermed kom lagmannsretten fram til at saken skal utsettes.

Mannens forsvarer Sigurd Klomsæt sier til avisen at han kommer til å begjære tingrettsdommen mot mannen for opphevet.