Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 19. oktober.

Guterres til Kairo

FNs generalsekretær António Guterres kommer til Kairo. Han vil jobbe for at grensekryssingen mellom Gaza og Egypt åpnes og at nødhjelp får komme inn på Gazastripen. Egypt har gått med på å åpne Rafah-grenseovergangen til Gazastripen for rundt 20 lastebiler med humanitær hjelp.

Israels statsminister Benjamin Netanyahus kontor sa onsdag at de vil tillate dette, men at kun «mat, vann og medisin» vil få slippe inn i den beleirede palestinske enklaven. Det er uklart når nødhjelpen kan komme inn. Grenseovergangen ved Rafah har begrenset kapasitet – Egypt sier at den er blitt skadd av israelske luftangrep.

Kullkraftverket i Longyearbyen stenger

Kraftverket er Norges eneste norskeide kullkraftverk. Det har vært i drift siden 1983 og forsyner Longyearbyen med både strøm og fjernvarme. For snart tre år siden bestemte regjeringen at det skulle erstattes av en mer klimavennlig løsning.

Longyearbyen går dermed over til en energiløsning driftet på diesel, inntil et nytt lavutslipps energisystem er på plass.

Tine-avgjørelse om Gudbrandsdalsosten

Tine offentliggjør klokken 10 om produksjonen av Gudbrandsdalsosten (G35) skal flyttes fra Gudbrandsdalen. Saken ble avgjort av Tines konsernstyre onsdag. Den velkjente G35-osten produseres allerede for det meste utenfor dalen, men torsdag kan også meieriet i Lom og Skjåk miste produksjonen.

Planene har vakt sterke reaksjoner lokalt og alle ordførere i Gudbrandsdalen skrev i september et brev til Tine om saken, som førte til at avgjørelsen ble utsatt.

Vinneren av årets Sakharov-pris kunngjøres

Sakharov-prisen er EU-parlamentets gjeveste pris, og har gått til en rekke menneskerettighetsforkjempere siden 1988. Prisen er oppkalt etter den russiske dissidenten, menneskerettsforkjemperen og fredsprisvinneren Andrej Sakharov.

Prisen går til personer eller organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter og demokratiske rettigheter i vid forstand. I fjor var det ukrainske folk som fikk prisen. Selve utdelingen foregår 10. desember.

Stephen Ackles bisettes fra Brevik kirke

Artisten Stephen Ackles bisettes i hjembyen Brevik klokka 13 torsdag. Ackles, som slo seg opp på rock'n'roll, country og gospel gjennom 1990- og 2000-tallet, døde brått av et hjerteinfarkt i sitt hjem på Langhus 28. september. Han ble 57 år gammel.

I 1990 ble han kåret til beste norske countryartist og videre kom nominasjoner til Spellemannprisen i 1991 og 1993. Til slutt ble det 18 album som soloartist eller med andre.

Osloskolen holder dialogmøte etter håndhilse-saken

Utdanningsetaten i Oslo kommune gjennomfører et møte med sentrale aktører om skolens arbeid med mangfold og inkludering. Dialogmøtet er satt opp etter situasjonen rundt håndhilsning under en vitnemålsseremoni på en skole før sommeren, der en gutt nektet å håndhilse på den kvinnelige rektoren.

Etter dette henvendte hun seg til de foresatte: «Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge» og «Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers lykkes dere ikke i Norge», sa hun.

Norge klar for sluttspill i curling-VM

Norge er ubeseiret i gruppespillet i VM for blandede lag i Aberdeen. Laget møter Sveits i sin siste gruppekamp torsdag. Det blir trolig en ren finale om gruppeseieren som gir direkte plass i kvartfinalen.

Det norske laget består av skip Steffen Walstad, viseskip Maia Ramsfjell, toer Andreas Hårstad og ener Eirin Mesloe.