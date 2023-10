7-åringen som forsvant ble funnet under en steinhelle

NTB

Sju år gamle Torjus Seland ble funnet under en stor steinhelle tirsdag ettermiddag. Det kan ha vært årsaken til at han ikke ble fanget av varmesøkende kamera.

– Den var nærmest som en naturlig gapahuk, sier driftsenhetsleder Bernt Mushom i Agder politidistrikt til NRK.

Ifølge politiet kan det at han var under en steinhelle være grunnen til at gutten ikke ble fanget opp av varmesøkende kamera.

Seland forsvant under en jakttur med familien på Heddan i Lindesnes kommune i 13.45-tiden søndag. Han ble funnet død rundt klokken 16 tirsdag ettermiddag i et skogsterreng, tre kilometer fra der han sist ble sett.

Flere hundre mennesker deltok i leteaksjonen før han ble funnet av politiets hundepatruljer. Dødsårsaken til gutten er fortsatt ikke kjent.