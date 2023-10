Stavanger lufthavn evakuert

Flere passasjerer melder at de ikke får komme ut av flyet etter at Stavanger lufthavn er evakuert. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

Stavanger lufthavn evakueres etter et sikkerhetsbrudd, etter at personer har kommet seg forbi sikkerhetskontrollen uten å bli sikkerhetsklarert først.

Operativ driftsleder Morten Wathne i Avinor sa til Stavanger Aftenblad at årsaken til at terminalen ble evakuert, var at flere personer hadde kommet seg forbi sikkerhetskontrollen uten å bli sikkerhetsklarert først.

Flere passasjerer meldte at de ikke fikk komme ut av flyet, skriver avisen.

Alle som var inne i terminalen, ble evakuert til området utenfor sikkerhetskontrollen mens Avinor gikk gjennom arealet etter uønskede objekter.

Det var Nettavisen som meldte om evakueringen først.

Avisen meldte om hendelsen rundt klokken 17, og rundt 20 minutter senere var situasjonen avklart.

Det skjer fra tid til annen at reisende kommer seg inn på terminalområdet uten å passere sikkerhetskontrollen, som regel ubetenksomt, ifølge Aftenbladet.

Saken oppdateres