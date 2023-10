Brenna-rådgiver blir daglig leder i Utøya AS

NTB

Ingrid Endrerud, som har vært Tonje Brennas (Ap) rådgiver i flere år, er ny daglig leder i Utøya AS. Utøya AS er selskapet Brenna fikk habilitetsrefs for.

– Vi var klar over at det var en utfordring med tanke på Tonje Brennas inhabilitet, men hennes rådgiver må få lov å søke seg til interessante stillinger, sier styreleder Tord Dale i Utøya AS til Dagens Næringsliv (DN).

Endrerud fikk jobbtilbudet for to uker siden. Mandag gikk Endrerud (30) av som rådgiver for Brenna etter at hun ble ny arbeids- og inkluderingsminister.

– Jeg har søkt på en jobb jeg er motivert for, og ser fram til å begynne som daglig leder på Utøya. Jeg har på vanlig måte meldt fra til Karantenenemnda om min nye jobb, sier Endrerud til DN.

I juni ble det kjent at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga et styreverv i stiftelsen Wergelandsenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun da erklærte seg inhabil overfor. De to ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken.

Stiftelsen hadde også gitt penger til Utøya AS, hvor tre styremedlemmer var nære venner av Brenna. En av dem var Brennas ekssamboer Martin Henriksen. Brenna erklærte seg inhabil også overfor disse.

Ingrid Endrerud var rådgiver for Brenna da hun brøt habilitetsreglene overfor Utøya AS og i sommer da statsrådens habilitetssaker ble kjent.