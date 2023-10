To hardt skadd i trafikkulykke i Helltunnelen i Trøndelag

Helltunnelen på E6 mellom Hommelvik og Hell er den første i landet med midtmarkører. Tirsdag skjedde det likevel en alvorlig ulykke i tunnelen. Les mer Lukk

NTB

Helltunnelen på E6 mellom Malvik og Stjørdal er åpnet for trafikk etter at den ble stengt etter en frontkollisjon tirsdag kveld. To personer er hardt skadd.