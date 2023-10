Bil havnet i sjøen i Drøbak – tre personer hentet opp av båt

NTB

En bil havnet tirsdag kveld i sjøen ved en brygge i Drøbak sentrum. Én person ble reddet opp av en båt på stedet.

– Bilen har sunket i sjøen, skriver Øst politidistrikt på X.

Øst politidistrikt meldte om hendelsen klokka 19.45 tirsdag kveld. De meldte først

at tre personer var reddet opp av vannet, men korrigerte dette senere til én person. Personen er ikke skadd.

Operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NTB at siden folk kom til for å hjelpe, kan det ha sett ut til at det var flere involvert.

– Politiet vil berømme snarrådige vitner til hendelsen. Disse kom seg ut i båt, fikk knust rute på bilen og reddet ut personen, melder politiet.

Det er ikke kjent hva som er årsaken til at bilen havnet i sjøen.

Saken oppdateres