Rødt: Fortsatt svarte hull i Erna Solbergs forklaring

NTB

Selv om Erna Solberg har svart kontrollkomiteen to ganger, mener Rødt at hun fremdeles har mye usagt å svare på når høringen starter i november.

– Det er fortsatt svarte hull i denne historiefortellingen som Høyre-lederen må bidra til å fylle på, skriver Seher Aydar, Rødts representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Solberg skriver i sit svar til komiteen tirsdag at hun er svært lei seg for at hun har behandlet saker som statsminister hvor hun var inhabil. I samme brev tar hun imidlertid forbehold om at det fortsatt kan være flere forhold som hun ennå ikke er kjent med.

Aydar mener Solberg legger ansvaret over på embetsverket i spørsmål om habilitet knyttet til Norsk Hydro. Videre mener hun Høyre-lederen tok sakej i egne hender ga hun inngikk en muntlig avtale med ektemannen om aksjehandel og ikke søkte veiledning fra Finansdepartementet eller lovavdelingen i Justisdepartementet.

– Det viser at hun ikke har gjort det som kreves og forventes av en statsminister og det understreker at hun kunne hindret denne skandalen, skriver Aydar.