To hardt skadd i trafikkulykke i Helltunnelen i Trøndelag

NTB

Helltunnelen på E6 mellom Malvik og Stjørdal blir stengt i flere timer etter en frontkollisjon tirsdag kveld. To personer er hardt skadd.

De to personene er evakuert ut av tunnelen og fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital, opplyser Trøndelag politidistrikt på Twitter.

To kjøretøy var involvert i ulykken, som politiet først rapporterte om klokka 17.07 tirsdag ettermiddag.

I 18-tiden opplyser de at tunnelen blir stengt i flere timer på grunn av opprydning og berging av kjøretøy utover kvelden. Vegtrafikksentralen Midt skriver at omkjøring er skiltet om fylkesvei 950 over Gevingåsen.

Tunnelen ligger like sør for Trondheim lufthavn, Værnes og er nærmere fire kilometer lang. Den går mellom Malvik og Stjørdal kommuner.

Saken oppdateres