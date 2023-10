Lagmannsretten skal behandle anken i politivoldsaken i Kongsberg

NTB

– Har vært forberedt.

Lagmannsretten har bestemt at de skal behandle anken i politivoldssaken i Kongsberg, opplyser tiltaltes forsvarere.

– Vår klient tar dette til etterretning og har vært forberedt på at det var et mulig utfall, sier advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

Elden representerte politimannen som i sommer ble frikjent på alle punkter for å ha utøvd vold mot to menn. Retten mente at maktbruken var innenfor det politifolk kan tillate seg.

Advokat Morten Kjensli, som representerte de to fornærmede, varslet etter rettssaken i juli at de ville anke frifinnelsen.

– Behandlingen var ikke innenfor det som kan kalles rettmessig, sa Kjensli.