Lindesnes: Hjørnesteinsbedrift oppfordrer alle ansatte til å lete etter syvåring

Et stort antall frivillige deltok mandag i søket etter en 7 år gammel gutt nordvest for Vigeland i Lindesnes kommune. Gutten kom bort under en jakttur med familien søndag ettermiddag.

Fabrikksjefen ved GE Healthcare i Lindesnes åpner for å bremse deler av produksjonen, for å la ansatte hjelpe med å finne den savnede syvåringen i kommunen.

Det er to døgn siden syvåringen fra Lyngdal forsvant i skogen under en jakttur med familien på Heddan i nabokommunen Lindesnes. Siden søndag ettermiddag har det pågått en leteaksjon etter gutten og redningsmannskaper fra både Rogaland, Bergen, Oslo og til og med personell fra 110-sentralen i Trøndelag har reist de over 800 kilometerne til Agder for å bidra i søket, melder Fædrelandsvennen.

Noen kilometer sør for leteområdet ligger fabrikken til hjørnesteinsbedriften GE Healthcare. Til lokalavisen Lindesnes avis bekrefter fabrikksjefen at de har oppfordret sine ansatte til å bidra i leteaksjonen og åpner til og med for å bremse produksjonen om nødvendig.

– I en slik situasjon blir ord overflødige. Vi kan bidra med hender, føtter og øyne. Dette er jo rett utenfor stuedøra, sier administrerende direktør Jon Gabriel Noddeland ved GE Healthcare Lindesnes.

Bedriften har om lag 500 ansatte og i en epost til samtlige ansatte oppfordret han de som hadde anledning til å bidra i leteaksjonen. Tirsdag var det mellom 40 til 50 personer som bisto i letingen i stedet for å være på jobb. Mandag var om lag 100 av deres ansatte ute i søketeign.

– Hvis behovet for frivillige vedvarer, og folk ønsker å lete, kan vi om nødvendig bremse deler av produksjonen. Det kan i så fall tas igjen senere i perioden, sier Noddeland til avisen.

I dette området foregår søket etter sju-åringen som kom bort fra familien sin søndag. På Flightradar24 ser man hvordan redningshelikopteret SAR Queen søkte ved 19-tiden mandag.

– Det er tunge dager

– Det er tunge dager, og alle vår tanker går til de pårørende som sitter med en uavklart situasjon, sier Lyngdal-ordfører Unni Nilsen Husøy (Frp) til NRK.

Natt til tirsdag var det mellom seks og åtte grader i området der gutten ble borte. Natten før var det ned mot én grad i området.

Tirsdag har søket etter gutten fortsatt i skogsområdet der gutten forsvant.

– Statusen er uendret. Vi har ikke gjort noen nye funn som gir oss mer retning på hvor han kan ha gått eller hva som har skjedd, sa operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB i 9-tiden tirsdag.

Har håp om å finne gutten i live

Søket er trappet opp ytterligere tirsdag.

Det er ulendt og bratt terreng med både myr og vann i området der gutten forsvant.

– Det er godt håp om å finne ham i live fremdeles, sier operasjonsleder Hægeland.

Opp mot 700 frivillige var mandag i området, og også tirsdag deltar flere hundre frivillige. Fædrelandsvennen skriver at minst 500 sivile tirsdag samlet seg på bensinstasjonen på Vigeland ved E39 og ville delta i søket.

I tillegg deltar blant annet 105 personer fra Heimevernet og 38 fra Røde Kors. Også politi deltar med hundepatruljer, letemannskaper og helikopter, i tillegg til at redningshelikopter, Norske Redningshunder og Sivilforsvaret bistår.

Familien takker

Familien takker dem som deltar i leteaksjonen.

– Vi takker alle som er ute og leter etter gutten. Vi har fortsatt håpet oppe, uttaler familien via politiets pårørendekontakt, skriver Fædrelandsvennen.