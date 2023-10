NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 17. oktober.

Medier: 45-åring la ut video om drapene i Brussel

I en video lagt ut etter angrepet i Brussel, sverger en mann troskap til IS og skryter av å ha «drept tre svensker», melder belgiske medier. Tirsdag morgen var så langt ingen pågrepet i saken.

To svenske statsborgere ble drept i skytingen ved 19-tida mandag kveld, og en tredje person ble skadd. Belgia etterforsker skytingen som terrorangrep, og påtalemyndigheten i landet mener svensker var målet.

Avisa Het Laatste Nieuws (HLN) navngir en 45 år gammel mann bosatt utenfor Brussel som mannen på videoen, som var lagt ut på hans Facebook-profil. I videoen er han iført en oransje jakke og hvit hjelm. Mannen sier navnet sitt, kaller seg en soldat for IS og sier han står bak drapene.

Først ved 3-tiden natt til tirsdag var de siste svenske supporterne fraktet ut med politieskorte fra Kong Baudouin stadion, der de måtte vente i flere timer etter at kampen Sverige-Belgia ble avlyst.

Joe Biden skal besøke Israel

USAs president Joe Biden skal besøke Israel onsdag. Her kommer Biden på nytt til å bekrefte USAs støtte og understreke at Israel har både rett og plikt til å beskytte sine borgere mot Hamas, sier Blinken.

Etter besøket i Israel skal Biden også reise til Amman for å møte Jordans kong Abdullah, Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og palestinernes president Mahmoud Abbas, opplyser Kirby.

Natt til tirsdag melder Reuters at også den amerikanske hærens general Michael «Erik» Kurilla, som er landets øverstkommanderende med ansvar for Midtøsten, har ankommet Israel.

USA og Israel skal utarbeide nødhjelpsplan

USA og Israel er enige om å utarbeide en plan for innførsel av nødhjelp til sivile på Gazastripen, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

I en uttalelse natt til tirsdag norsk tid sier Blinken også at dersom Hamas blokkerer en slik nødhjelpssending «vil vi jobbe for å hindre at det skjer igjen». Det er uklart hvilken rute nødsendingene er planlagt sendt via.

Russisk forslag stemt ned i FN

FNs sikkerhetsråd har stemt ned et russisk resolusjonsforslag som ville tatt til orde for en humanitær våpenhvile mellom Israel og Hamas. Uttalelsen nevner Israel og Palestina, men ikke Hamas. Derfor var det ventet at flere vestlige land ville vende tommelen ned.

5 av de 15 medlemmene i rådet stemte for, fire mot og seks var fraværende. Israels FN-delegasjon krever at FNs sikkerhetsråd stempler Hamas som en terrorgruppe og fastslår Israels rett til selvforsvar.

Tusk amp; co. leder på målstreken i Polen

Med over 99 prosent av stemmene opptalt har Donald Tusk og hans koalisjon støtte fra 53,5 prosent av de polske velgerne, skriver AFP.

Søk etter savnet sjuåring i Lindesnes

I natt har 20 hundeekvipasjer, 30 personer fra Heimevernet, droner og helikopter deltatt i søket etter den savnede sjuåringen i Lindesnes. Søket trappes opp når det blir lyst i området.

Den sju år gamle gutten forsvant under en jakttur med familien på Heddan i Lindesnes ved 13.45-tiden søndag. Tirsdag morgen var han fortsatt ikke funnet.

Brann i enebolig i Lillehammer

Natt til tirsdag begynte det å brenne i en enebolig på Vingrom i Lillehammer. Da nødetatene ankom stedet, var boligen overtent.

Det er registrert en beboer på adressen, men politiet hadde ved 4-tiden ikke fått kontakt med vedkommende.