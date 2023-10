Brann i enebolig i Lillehammer – politiet får ikke tak i eieren

NTB

Brannmannskapene har kontroll på brannen i et bolighus på Vingrom i Lillehammer. Politiet har ikke fått kontakt med eieren av boligen.

Politiet i Innlandet opplyste ved 2-tiden natt til tirsdag at nødetatene rykket ut etter melding om en brann i en enebolig på Vingrom i Lillehammer.

– Da nødetatene ankom stedet, var boligen overtent, sier oppdragsleder i Innlandet politidistrikt Kasper Amundsen til NTB.

Også en garasje sto i brann, opplyser politiet. Det er registrert en beboer på adressen, men politiet hadde ved 3.15-tiden ikke fått kontakt med vedkommende.

– Brannvesenet melder at de har kontroll på brannen. Boligen ligger litt for seg selv, så det var ikke fare for spredning, sier Amundsen.