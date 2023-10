Gutt (7) har vært borte i 27 timer – søk fortsetter utover kvelden

Et stort antall frivillige deltar mandag i søket etter den sju år gamle gutten nordvest for Vigeland i Lindesnes kommune. Gutten kom bort under en jakttur med familien søndag ettermiddag. Bildet mannskaper langs gamle E39 ved Steinsland vest for Vigeland før de skal ut i terrenget.Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Les mer

Lukk