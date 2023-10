Flom- og skredfare på Nordvestlandet og i Trøndelag fra mandag

Det fare for lokale oversvømmelser, erosjonsskader i bekker og elver og høy vannstand i innsjøene, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NTB

Det er sendt ut gult farevarsel for flom for deler av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag fra og med mandag ettermiddag.

I tillegg er det fare for skred, og utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt.

Faren minker tirsdag kveld.

NVE oppfordrer folk og myndighetene i de utsatte områdene til å holde seg oppdatert om situasjonen.

– Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø og is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner, står det på varsom.no.