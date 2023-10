Sunnaas-pasient dømt for grov kroppsskade mot tidligere samboer

NTB

Mannen i 40-årene som først var siktet for drapsforsøk på Sunnaas sykehus, er dømt for grov kroppsskade mot sin daværende samboer, melder VG.

Mannen er dømt til ett år og fire måneders fengsel og 85.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen, ifølge dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett, melder VG.

Paret kom fra Ukraina i 2022 for at han skulle få behandling etter å ha mistet følelsen i beina som følge av tuberkulose. Mannen sitter i rullestol og fikk behandling ved Sunnaas på Nesodden. Han skal ha angrepet kvinnen med kniv etter at hun i april i år sa hun ønsket å avslutte forholdet og reise tilbake til Ukraina.

Kvinnen, som også er i 40-årene, ble alvorlig, men ikke livstruende skadd med kutt i hodet og ansikt. Kuttene ble sydd med omtrent 300 sting og etterlot permanente arr, ifølge dommen.

Tingretten ga mannen åtte måneder straffefradrag på grunn av hans helseutfordringer og at han tilsto forholdene.

– Jeg er fornøyd med at retten har lagt betydelig vekt på hans uforbeholdne tilståelse og hans helsetilstand, sier mannens forsvarer Jorunn Hegle Hovda til avisen.

Det er ikke klart om klienten hennes vil anke.