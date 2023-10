Maskerte personer truet beboere med kniv i Namsos

NTB

To personer i en bolig i Namsos ble søndag kveld truet med kniv og frastjålet mobiltelefoner. Ingen er så langt pågrepet.

Politiet opplyser at de fikk melding om at to maskerte personer hadde truet to beboere med det som trolig var en kniv, klokken 23.53 søndag.

Gjerningspersonene skal ha fått med seg mobiltelefoner, skriver i Trøndelag på X.

De opplyser at ingen ble skadd.

– Politiet har tatt avhør av de to fornærmede og søkt etter gjerningspersonene, uten å funnet disse, skriver politiet i meldingen.