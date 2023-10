Norske myndigheter presser på for Bhatti-utlevering

NTB

Norske myndigheter presser på for å få Arfan Bhatti utlevert til Norge. Utenriksministeren har tatt opp spørsmålet om utlevering med pakistanske myndigheter.

Utenriksdepartementet bekrefter til Dagbladet at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tatt opp spørsmålet om utlevering av Arfan Bhatti med pakistanske myndigheter.

– Dette var et av flere temaer Huitfeldts møte med Pakistans utenriksminister under FNs hovedforsamling, sier UDs kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg.

Også på et møte med Pakistans innenriksminister Rana Sanaullah 15. februar i år var Bhatti tema. Statssekretær Erling Rimestad og ambassadør Per Albert Ilsaas tok opp spørsmålet om utlevering av Bhatti. Ifølge møtereferatet til det pakistanske innenriksdepartementet ble det antydet at Norge kunne opprette et kontor for Flyktninghjelpen i Pakistan.

– En sammenkobling mellom utlevering og å gi økonomiske goder til pakistanske myndigheter ved å kjøpe en person, er i strid med pakistansk straffelov. Det smaker heller ikke bra etter norske rettstradisjoner, sier John Christian Elden, som er en av Bhattis forsvarere.

Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror i forbindelse med terrorangrepet 25. juni i fjor. Han ble pågrepet av pakistansk politi få dager etter at han ble etterlyst internasjonalt etter masseskytingen og satt i arrest.