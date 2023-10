Redningsaksjon for å redde 15 sauer fra fjellhylle i Tromsø måtte avbrytes

NTB

Røde Kors' tauredningsgruppe har måttet avbryte en redningsaksjon for å redde 15 værfaste sauer på en fjellhylle i Tromsø på grunn av dårlige værforhold.

– Vi er tvunget til å avbryte på grunn av ustabile forhold. Vi ser skavleoppbygging og et stort innfall av snø. Da velger vi å ta en sikkerhetsvurdering og avbryte, sier Markus Kristoffer Dreyer, som ledet redningsgruppa, til iTromsø.

Gruppa, som består av et team på fire, startet redningsaksjonen klokken 09.30 søndag. Eierne av sauene hadde før dette bedt om hjelp i sosiale medier til å redde dyrene.

Sauene sitter for øyeblikket værfast på en fjellhylle på Breifjellet i Tromsø. Snø og forholdene gjorde det risikabelt for eierne å selv ta seg fram til dem.

– Det er en fortvilende situasjon. Vi har verken kunnskaper eller egenskaper til å kunne bevege oss der, med fokk og skavler. Det er ikke forsvarlig, sier eier Cecilie Dahl Karlsen til Nordlys.

Dreyer sier at redningsgruppa vil gjøre en ny vurdering om de skal gjøre et nytt forsøk, men at det ikke er en prioritet under de nåværende snøforholdene.