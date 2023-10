Mann i 20-årene dømt for knivstikking i Klepp

NTB

En mann i 20-årene er dømt til ni måneders fengsel for blant annet å ha knivstukket en annen mann 12. mai.

Stavanger Aftenblad skriver at mannen stilte seg midt i en vei, slik at en bilist måtte bråbremse. Da bilisten gikk ut for å be mannen flytte seg, løp den nå domfelte mannen mot ham og stakk ham med kniven.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet samme natt, ifølge avisen.

I tillegg skal han ha kastet en stein på bilen til en kvinne.

Den domfelte mannen har en tidligere dom fra juli i fjor. Også denne dommen var på ni måneder. Da ble han dømt for vold mot politiet, skadeverk, trusler og kroppskrenkelse.