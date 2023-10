NTB

Steiner fra fjellet har rast ut på E8 mellom Vollan om Tromsø. Deler av veien er sperret som følge av raset.

– Foreløpig er det ikke avklart hva som må gjøres. Det meste ligger utenfor hvitstripen på veien, sier trafikkoperatør Synnøve Lukkassen ved Vegtrafikksentralen Nord til Nordlys.

Hun opplyser at det er flere folk på vei til området og at de er kontakt med geolog. Vegtrafikksentralen tror ikke det er stor fare for at flere deler av fjellet løsner.