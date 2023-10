Mann siktet etter knivstikking i Bergen løslatt fra varetekt

NTB

Mannen som ble pågrepet og siktet etter en knivstikking i Bergen natt til lørdag er løslatt.

Den 33 år gamle mannen er siktet for kroppsskade og ble løslatt lørdag opplyser politiadvokat Laila Skeie til Bergensavisen.

Utover dette ønsker hun ikke å kommentere saken ytterligere.

Det var klokken 2.19 natt til lørdag at politiet i Bergen fikk melding om at en 45 år gammel mann var blitt knivstukket. Han ble fraktet til sykehus med skader i overkroppen og politiet fikk raskt kontroll på et våpen.

– Pågripelsen av gjerningsmannen skjedde på en bensinstasjon. Den var rolig og foregikk uten dramatikk, sa operasjonsleder Morten Rebnord til NTB samme natt.