Utslitte dekk sendte bilen rett i bergveggen

– Noe av det farligste vi ser, sier erfaren bilberger.

Med høsten kommer mørket og stadig glattere veier. Noen steder i landet har den første snøen allerede meldt seg, og omleggingen til vinterdekk er i gang.

Dessverre er ikke alle like nøye med kvaliteten på vinterdekkene, og kjører ut på vinterføre med nedslitte dekk – selv om eksperter mener at vinterdekkene bør fornyes i god tid før mønsterdybden kommer ned på lovens minstekrav, som er tre millimeter.

– Dårlige dekk med liten mønsterdybde er noe av det farligste vi ser, og alt for ofte må vi rykke ut til ulykker som kunne vært unngått dersom bilen hadde hatt gode dekk. Nå er tiden inne for å sjekke at du har alt på stell, sier bilberger og TV-kjendis Jo Roger Blengsli i Overhalla i Trøndelag.

Han jobber i et distrikt med krevende vinterforhold, og har sett litt for mange ganger hvor farlig dårlige dekk kan være – når ulykken er ute.

LIVSFARLIG: Når dekket ser slik ut, skal det ikke mye fukt til på veien før det kan gå alvorlig galt.

Rett til skogs

– Ja, vi har dessverre også sett dødsulykker på grunn av for dårlige dekk, forteller han.

– Et av de verste eksemplene på dette skjedde for noen år siden ute ved Folla, der en personbil gikk rett i bergveggen med utslitte dekk på glatt vinterføre. Bilføreren var sjanseløs.

Vi treffer også litt for ofte på verstinger med lastebil, som gir seg ut på krevende vinterføre med dekk som skulle vært kassert for lenge siden. I et tilfelle endte en slik med å legge seg oppå kranbilen vår, og lastebiler som har gått rett til skogs på grunn av manglende grep har vi sett flere ganger, sier Blengsli.

Han understreker at overgangen fra høst til vinter er den mest kritiske tiden.

Overhalla

– Ja, på denne tiden er nok risikoen størst. Ikke minst er det ulykkespotensiale når en bil kommer fra tørr og bar asfalt, inn i skyggepartier der det kan ha dannet seg rim eller isbelegg, sier han videre.

Jo Roger Blengsli (57) ble kjent for både nordmenn og et internasjonalt TV-publikum da han var med i første sesong av «Vinterveiens helter» på National Geographic TV for åtte år siden. I oktober er han og de andre bilbergerne tilbake på TV-skjermen i enda en ny sesong av den populære dokumentarserien, der Jo Roger, sønnen Ole Henrik og resten av teamet jobber i området rundt Overhalla i Trøndelag.

RYSTENDE:– Rystende, sa vegvesenets kontrollør om dette dekket på en tung lastebil. Dessverre ser vegvesenets kontrollører slikt og lignende litt for ofte.

Kommende frost

– Det du får se på TV er fra en tøff vinter, der både personbiler og store trailere har kjørt av veien. Ofte ser vi at de har svært dårlige dekk, og problemet er ekstra stort blant de som kommer fra utlandet og ikke er like forberedt på snø og vinter som oss.

– Det mange glemmer, er at gode dekk er viktig hele året, og nå på høsten gjør mye regn og kommende frost veiene glattere enn det man forventer, sier Blengsli, som driver Blengsli Bilberging, som har oppdrag for både Viking, NAF og Redgo.

Veigrepet er viktigst

– På sommerdekk er kravet minst 1,6 millimeter, og på vinterdekk er kravet tre millimeter. Men bilberger Jo Roger Blengsli anbefaler minimum tre millimeter om sommeren, og fire millimeter på snødekte og glatte veier. I Nordland, Troms og Finnmark kan man kjøre med piggdekk allerede fra 16. oktober, mens man må vente til 1. november i resten av landet.

– Riktig mønsterdybde er helt avgjørende for godt veigrep. Det er også viktig å sjekke at man har riktig mengde luft i dekkene. Det er ikke noen vits å ha en bil spekket med teknologi og sikkerhetsutstyr, hvis man samtidig ikke bryr seg om det viktigste, som er hvordan bilen sitter på veien. Hadde folk sett alle de ulykkene jeg har sett, så hadde de nok tatt det mer alvorlig, sier Blengsli.

Ifølge bilbergeren er det også viktig å huske at dekk er ferskvare, som ikke varer evig.

BILBERGERE: Jo Roger Blengsli (t.h.) og sønnen Ole Henrik driver med bilberging nord i Trøndelag, med Overhalla som stasjon. Mange kjenner dem igjen fra «Vinterveiens helter».

Vinterveiens helter

– Etter fire-fem år er det mange dekk som har gjort nytten. For at de skal vare lenge må de lagres riktig, og det er det ikke alle som gjør. Særlig gjør høy varme at dekkene forringes fortere, sier han.

«Vinterveiens helter» følger Jo Roger og sønnen hans Ole Henrik, i tillegg til Thord Paulsen (52) og Bjørn Lægreid (57), som i stor grad jobber på og nær Hardangervidda. Serien er en av National Geographics mest populære TV-programmer.

Den nye sesongen starter på kanalen 15. oktober. Serien er på åtte episoder, og skal gå hver søndag.

