Stavanger Aftenblad: Tenåringsjente funnet død

En tenåringsjente er funnet død i en Airbnb-leilighet i Stavanger.

Det melder Stavanger Aftenblad.

En ung mann er pågrepet og siktet for å ha hensatt jenta i hjelpeløs tilstand, skriver avisen.

Jenta døde mandag. Politiet mistenker at tenåringsjenta døde av en overdose, men den endelige obduksjonsrapporten er ikke klar.

– Siktede nekter for at han hensatte jenta i hjelpeløs tilstand. Han bestrider å ha gjort noe straffbart, og erkjenner ikke straffskyld. Han sier at det er fryktelig trist at hun er død, sier siktedes forsvarer, advokat Karianne Kroken Sævereide, til Aftenbladet.

Siktede ble fredag varetekstfengslet i fire uker.

– Jeg kan bekrefte at siktede er mistenkt for flere narkotikalovbrudd, for bæring av kniv og for vold mot politiet. Utover det vil jeg ikke kommentere saken, sier politiadvokat Inger Marie Stople til Aftenbladet.

Ifølge Aftenbladet mistenker politiet at jenta og den nå siktede mannen ruset seg sammen, og at siktede forlot stedet da jenta ikke våknet.

