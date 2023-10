Jehovas vitner krever 35 millioner i statstilskudd

I fjor ble Jehovas vitner fratatt statstilskudd for 2021 og registreringen som trossamfunn. De krever 35 millioner kroner i støtte for de to siste årene.