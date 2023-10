Biblioteksjef går til Oslo-Filharmonien

Direktør og biblioteksjef Knut Skansen fotografert under åpningen av hovedbiblioteket Deichman Bjørvika i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Administrerende direktør Knut Skansen i Deichman bibliotek overtar 1. januar som sjef for Oslo-Filharmonien.

Skansen har de siste 14 årene jobbet med utviklingen av Deichman bibliotek i Oslo kommune, de siste fem årene som direktør. Han er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo.

– Knut Skansen er en strategisk, klok og empatisk leder som tenker visjonært om institusjonen han leder. Hans erfaring med å skape fysiske og organisatoriske rammer for et nytt kulturbygg, vil bli helt avgjørende i arbeidet med å lykkes med et nytt konserthus, sier Oslo-filharmoniens styreleder Kristin Skogen Lund i pressemeldingen.

Oslo-Filharmonien skriver at man de siste årene har befestet sin sterke posisjon som en ledende aktør på den internasjonale orkesterscenen, og at ambisjonene er høye.

– Kombinasjonen av orkesterets unike posisjon, ambisjonen om realiseringen av et nytt konserthus og derved også muligheten for organisasjonsutvikling og utvikling av orkesterets samfunnsrolle, utgjør et sjeldent momentum der man kan få til mye. Jeg ser stort fram til å begynne på dette arbeidet, sier Skansen i pressemeldingen.

Skansen overtar som administrerende direktør for Oslo-Filharmonien etter Ingrid Røynesdal, som tiltrådte stillingen som direktør for Nasjonalmuseet 1. oktober.