Søk etter antatt omkommet mann i Søgne

NTB

Det er satt i gang et søk etter en savnet mann i Søgne, som politiet antar er omkommet. Den 66 år gamle mannen ble meldt savnet i midten av september.

– Søket er definert som søk etter antatt omkommet. Det er basert på tiden som har gått uten at det har vært livstegn fra savnede, sier etterforskningsleder Marie Bue ved Søgne og Songdalen politistasjon i en pressemelding.

Søket tar utgangspunkt i den savnedes bopel og området rundt. Den 66 år gamle mannen ble sist observert torsdag 31. august rundt klokken 12 på Tangvall i Søgne, og siste registrerte elektroniske spor fra savnedes mobiltelefon er fredag 1. september.

Politiet holder fortsatt alle muligheter åpne for hva som kan ha skjedd, og opplyser at de pårørende er varslet om søket.

– At en person er savnet over så lang tid uten at vi finner noe, er merkelig. Det er ikke så ofte vi får sånne saker, heldigvis. Det er krevende å gå videre, sa Bue til Fædrelandsvennen torsdag.

Videre sa Bue at politiet har gjort aktive søk i og rundt mannens bolig, samt foretatt rundspørringer og vitneavhør.