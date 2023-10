Politiet ber om tips etter milliontyveriet på Bjørkelangen

NTB

Politiet ber om hjelp fra publikum etter at Power på Bjørkelangen ble frastjålet varer i millionklassen.

Innbruddet skjedde sent onsdag kveld. Gjerningspersonene brukte en svart bil som rambukk for å kjøre ned en port, før de på få minutter tømte butikken for varer til mellom 1,5 og 2 millioner kroner, ifølge butikkeier Martin Foss.

– Vi ønsker tips fra publikum om hensatte biler og personer som har vært i området rundt klokka 22.00 i går kveld, også med tanke på om noen for eksempel har dashcam i bilen og har filmet noe, sier etterforskningsleder Kristoffer Næss til Romerikes Blad.